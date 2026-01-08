Yeni Şafak
Suriye ordusu SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlayacak

Suriye ordusu SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlayacak

8/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
IHA
Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine operasyona başlayacaklarını açıkladı.
Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine operasyona başlayacaklarını açıkladı.

Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep’in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanacağını duyurdu.

Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine operasyona başlayacaklarını açıkladı.

Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını bildirdi. Sivillerden SDG’ye ait tüm mevzilerden uzak durmaları istenilen açıklamada, belirtilen mahallelerde saat 13.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edileceği aktarıldı.

