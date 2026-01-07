Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Gümüş fiyatlarında ibrenin yönü değişti! Bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba günü) ons gümüşün güncel fiyatı ne kadar oldu?

Gümüş fiyatlarında ibrenin yönü değişti! Bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba günü) ons gümüşün güncel fiyatı ne kadar oldu?

13:587/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları, yükselişin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Gümüş fiyatları da altın gibi kar satışları ile geri çekildi. Gümüş fiyatlarında hareketler belirsiz seyrediyor. Yatırımcılar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte gümüşü güvenli bir liman olarak değerlendirirken son durumu merak ediyor. Artan talep ve yükselen fiyatlar, gümüşü alternatif yatırım aracı olarak ön plana çıkarıyor. Peki, Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba günü ons gümüşün güncel fiyatı ne kadar oldu? Gümüş düşecek mi, artacak mı?

Gümüş fiyatları ne kadar oldu?


Gümüş, çarşamba günü ons başına 80 doların altına düştü. Böylece 3 gündür devam eden yükseliş son buldu. Fiyatların düşmesinde kar satışları etkili oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri

Dolar/TL kurundaki değişimler

Küresel faiz politikaları ve ekonomik veriler

Jeopolitik gelişmeler ve risk algısı











GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?


Gram gümüş yaşanan gelişmelerin ardından 110,67 TL oldu.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebiyle Fed’in faiz indirimi gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında.


Gümüş yükselecek mi, düşer mi?


Uzmanlar farklı piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar hatırlatarak, benzer bir fiyatlama davranışının altında da görülebileceğine işaret ediyor. Özellikle gümüş tarafında hareketlerin belirsiz seyrettiği, ani yükselişlerin ardından hızlı geri çekilmelerin yaşanması konusunda yatırımcıların dikkat etmesi gerektiği açıklandı.



#gümüş
#gümüş fiyatı
#gümüş son durum
#gram gümüş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ücreti 2026 yılında ne kadar oldu? Kredi Yurtlar Kurumu lisans, yüksek lisans, doktora zamlı burs ücretleri