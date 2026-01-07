Altın fiyatları, yükselişin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Gümüş fiyatları da altın gibi kar satışları ile geri çekildi. Gümüş fiyatlarında hareketler belirsiz seyrediyor. Yatırımcılar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte gümüşü güvenli bir liman olarak değerlendirirken son durumu merak ediyor. Artan talep ve yükselen fiyatlar, gümüşü alternatif yatırım aracı olarak ön plana çıkarıyor. Peki, Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba günü ons gümüşün güncel fiyatı ne kadar oldu? Gümüş düşecek mi, artacak mı?

1 /5 Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Gümüş, çarşamba günü ons başına 80 doların altına düştü. Böylece 3 gündür devam eden yükseliş son buldu. Fiyatların düşmesinde kar satışları etkili oldu.

2 /5 GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri Dolar/TL kurundaki değişimler Küresel faiz politikaları ve ekonomik veriler Jeopolitik gelişmeler ve risk algısı





















3 /5 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Gram gümüş yaşanan gelişmelerin ardından 110,67 TL oldu.

4 /5 Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebiyle Fed’in faiz indirimi gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında.

