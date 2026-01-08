Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 8 Ocak Perşembe maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 8 Ocak Perşembe maç programı

10:458/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverler 8 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları yakından takip ediyor. İspanya Süper Kupa Yarı Finali’nde dev bir mücadele futbolseverleri beklerken, Atletico Madrid ile Real Madrid final bileti için karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A’da da günün programı oldukça yoğun. Milan, sahasında Genoa ile üç puan mücadelesi verirken, Cremonese ile Cagliari kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Öte yandan AFC U23 Şampiyonası’nda da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? İşte 8 Ocak Perşembe gününün maç programı.

Futbolseverler bugünkü maç programını yakından takip ediyor. Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A’da bugün zorlu mücadeleler var. Milan - Genoa ile Cremonese - Cagliari takımları üç puan için yeşil sahada ter dökecek. AFC U23 Şampiyonası maçlarında da heyecan dorukta. Peki Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 8 Ocak Perşembe maç programı.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

14:30 Avustralya - Tayland AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

17:00 Irak - Çin AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

17:55 Al Hilal - Al Hazem Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

20:30 Cremonese - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Al Nassr - Al Qadsiah Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:00 Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa Yarı Final S Sport Plus

22:45 Milan - Genoa İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Arsenal - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

#bugünkü maçlar
#Atletico Madrid
#Real Madrid
#İtalya Serie A
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tunceli TOKİ kurasına hak kazananlar ile geçersiz başvurular belli oldu mu? TOKİ Tunceli kura katılım listesi sorgulama