Futbolseverler 8 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları yakından takip ediyor. İspanya Süper Kupa Yarı Finali’nde dev bir mücadele futbolseverleri beklerken, Atletico Madrid ile Real Madrid final bileti için karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A’da da günün programı oldukça yoğun. Milan, sahasında Genoa ile üç puan mücadelesi verirken, Cremonese ile Cagliari kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Öte yandan AFC U23 Şampiyonası’nda da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? İşte 8 Ocak Perşembe gününün maç programı.

1 /6 Futbolseverler bugünkü maç programını yakından takip ediyor. Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A’da bugün zorlu mücadeleler var. Milan - Genoa ile Cremonese - Cagliari takımları üç puan için yeşil sahada ter dökecek. AFC U23 Şampiyonası maçlarında da heyecan dorukta. Peki Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 8 Ocak Perşembe maç programı.

2 /6 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 14:30 Avustralya - Tayland AFC U23 Şampiyonası Spor Smart 17:00 Irak - Çin AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

3 /6 17:55 Al Hilal - Al Hazem Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor 20:30 Cremonese - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2

4 /6 20:30 Al Nassr - Al Qadsiah Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

5 /6 22:00 Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa Yarı Final S Sport Plus