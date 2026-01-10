500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Antalya kurası 10 Ocak'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 12:00'da çekiliyor. Antalya merkez ve ilçelerinde toplam 13.213 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Antalya merkez Döşemealtı, Konyaaltı, Manavgat, Elmalı, Korkuteli, Serik, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş’ta konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Antalya konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

1 /6 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Antalya TOKİ kurası çekiliyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 12:00'da Antalya merkez Döşemealtı, Konyaaltı, Manavgat, Elmalı, Korkuteli, Serik, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte İşte TOKİ Antalya konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

2 /6 ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, KURALAR SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK? TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya kura çekilişi 10 Ocak Cumartesi günü 12:00'da yapılacak. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek ve 10 Kasım 19 Aralık tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlar arasında Antalya TOKİ konutları için hak sahipleri belirlenecek.



3 /6 ANTALYA TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK? TOKİ Antalya kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.

ANTALYA KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

4 /6 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR? Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek: TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

5 /6 ANTALYA TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE VAR? Antalya genelinde yapılacak olan toplam 13.213 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir: İlçe Konut Sayısı Merkez (Döşemealtı ve Konyaaltı) 12.000 Manavgat 500 Elmalı 200 Korkuteli 196 Serik 150 Akseki 70 İbradı 50 Gündoğmuş 47.

