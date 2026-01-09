TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?

Türkiye genelinde yüz binlerce konut ve arsa alıcısını ilgilendiren TOKİ 2026 taksit artış oranları netleşti. Toplu Konut İdaresi, yılın ilk altı ayı için geçerli olacak geri ödeme güncellemelerini memur maaş artışı, TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda belirledi. Yeni ve eski projelerde uygulanacak oranlar birbirinden ayrıldı.
Türkiye’de sosyal konut projelerinin ana taşıyıcısı olan TOKİ, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak taksit artış oranlarını resmen duyurdu. Uzun süredir ödeme planlarını takip eden konut ve arsa sahipleri için geri ödemelere esas yeni oranlar kamuoyuyla paylaşıldı.
Yeni projelerde artış memur maaşına endeksli
TOKİ tarafından inşa edilen ve son dönemde satışa sunulan yeni konut projelerinde geri ödeme hesaplamaları, bir önceki altı aylık memur maaş artışı baz alınarak güncellendi. Buna göre 1 Temmuz–31 Aralık 2025 dönemine ait memur maaş artış oranı yüzde 15,57 olarak esas alındı. Bu oran, 2026’nın ilk altı ayında yeni projelerin borç bakiyesi ve taksit tutarlarına yansıtılacak.
Eski projelerde en düşük oran uygulanacak
Daha önce satışa çıkarılan projeler ile Emlak Bankası’ndan TOKİ’ye devredilen konutlarda ise farklı bir yöntem izlendi. Mevzuat gereği memur maaş artışı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları karşılaştırıldı ve en düşük değer esas alındı.
Bu hesaplama sonucunda güncelleme oranı yüzde 10,34 olarak belirlendi. Aynı oran, TOKİ tarafından satışı yapılan arsaların taksit ve borç bakiyeleri için de geçerli olacak.
Konut kredilerinde yüzde 15,57 oranı
Konut kredisi kullanan hak sahiplerini ilgilendiren düzenlemede ise memur maaş artış oranı temel alındı. TOKİ kapsamındaki konut kredilerinin geri ödemelerine 2026’nın ilk altı ayında yüzde 15,57 oranında artış uygulanacak.
Yıllara göre artış oranları
Veriler, 2014-2026 yılları arasında konut, işyeri ve arsa borç bakiyelerinin belirlenmesinde kullanılan altı aylık ve yıllık artış oranlarını göstermektedir.
2014 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %4,00
En düşük endeks: %3,27
TÜFE: %3,27
Yİ-ÜFE (ÜFE-TEFE): %4,40
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %6,50
En düşük endeks: %5,12
TÜFE: %5,70
Yİ-ÜFE (ÜFE-TEFE): %5,12
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %10,76
En düşük endeks: %8,56
TÜFE: %9,16
Yİ-ÜFE: %9,75
2015 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %0,00
En düşük endeks: %0,00
TÜFE: %2,33
Yİ-ÜFE: %1,18
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %3,00
En düşük endeks: %3,00
TÜFE: %4,76
Yİ-ÜFE: %5,49
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %3,00
En düşük endeks: %3,00
TÜFE: %7,20
Yİ-ÜFE: %6,73
2016 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %4,76
En düşük endeks: %0,21
TÜFE: %3,86
Yİ-ÜFE: %0,21
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %6,90
En düşük endeks: %3,19
TÜFE: %3,63
Yİ-ÜFE: %3,19
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %11,99
En düşük endeks: %3,41
TÜFE: %7,63
Yİ-ÜFE: %3,41
2017 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %5,00
En düşük endeks: %4,73
TÜFE: %4,73
Yİ-ÜFE: %6,54
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %3,00
En düşük endeks: %3,00
TÜFE: %5,89
Yİ-ÜFE: %7,82
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %8,15
En düşük endeks: %7,87
TÜFE: %10,90
Yİ-ÜFE: %14,87
2018 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %6,92
En düşük endeks: %5,69
TÜFE: %5,69
Yİ-ÜFE: %7,09
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %5,69
En düşük endeks: %5,69
TÜFE: %9,17
Yİ-ÜFE: %15,52
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %13,00
En düşük endeks: %11,70
TÜFE: %15,38
Yİ-ÜFE: %23,71
2019 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %5,00
En düşük endeks: %4,00
TÜFE: %10,19
Yİ-ÜFE: %6,00
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %5,00
En düşük endeks: %4,00
TÜFE: %5,01
Yİ-ÜFE: %6,00
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %10,25
En düşük endeks: %8,16
TÜFE: %15,71
Yİ-ÜFE: %12,36
2020 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %3,95
En düşük endeks: %0,00
TÜFE: %6,50
Yİ-ÜFE: %0,00
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %4,80
En düşük endeks: %4,80
TÜFE: %5,75
Yİ-ÜFE: %6,89
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %8,94
En düşük endeks: %4,80
TÜFE: %12,62
Yİ-ÜFE: %6,89
2021 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %5,00
En düşük endeks: %5,00
TÜFE: %8,37
Yİ-ÜFE: %12,00
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %5,00
En düşük endeks: %5,00
TÜFE: %8,45
Yİ-ÜFE: %12,00
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %10,25
En düşük endeks: %10,25
TÜFE: %17,53
Yİ-ÜFE: %25,44
2022 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %8,45
En düşük endeks: %8,45
TÜFE: %25,47
Yİ-ÜFE: %30,00
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %16,55
En düşük endeks: %16,55
TÜFE: %42,35
Yİ-ÜFE: %40,00
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %26,40
En düşük endeks: %26,40
TÜFE: %78,61
Yİ-ÜFE: %82,00
2023 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %15,40
En düşük endeks: %15,40
TÜFE: %15,40
Yİ-ÜFE: %22,29
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %25,00
En düşük endeks: %14,82
TÜFE: %19,77
Yİ-ÜFE: %14,82
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %44,25
En düşük endeks: %32,50
TÜFE: %38,21
Yİ-ÜFE: %40,41
2024 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %17,55
En düşük endeks: %17,55
TÜFE: %37,57
Yİ-ÜFE: %25,61
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %24,73
En düşük endeks: %19,49
TÜFE: %24,73
Yİ-ÜFE: %19,49
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %46,62
En düşük endeks: %40,46
TÜFE: %71,59
Yİ-ÜFE: %50,09
2025 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %19,31
En düşük endeks: %7,56
TÜFE: %15,75
Yİ-ÜFE: %7,56
Temmuz - Aralık
Memur maaş oranı: %11,54
En düşük endeks: %11,54
TÜFE: %16,67
Yİ-ÜFE: %15,71
Yıllık toplamlar
Memur maaş oranı: %33,08
En düşük endeks: %19,97
TÜFE: %35,05
Yİ-ÜFE: %24,46
2026 Ocak - Haziran
Memur maaş oranı: %15,57
En düşük endeks: %10,34
TÜFE: %12,19
Yİ-ÜFE: %10,34