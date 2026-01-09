TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?

Eski projelerde en düşük oran uygulanacak

Daha önce satışa çıkarılan projeler ile Emlak Bankası’ndan TOKİ’ye devredilen konutlarda ise farklı bir yöntem izlendi. Mevzuat gereği memur maaş artışı, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları karşılaştırıldı ve en düşük değer esas alındı.





Bu hesaplama sonucunda güncelleme oranı yüzde 10,34 olarak belirlendi. Aynı oran, TOKİ tarafından satışı yapılan arsaların taksit ve borç bakiyeleri için de geçerli olacak.