MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI 2026: Muş TOKİ konut kura sonuçları listesi SORGULAMA EKRANI

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri iller bazında devam ediyor. Bugünkü kura programında Muş ve Ardahan yer alırken, başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı canlı yayına odaklandı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan asil ve yedek aday listeleri TOKİ’nin resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.
Muş’ta TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuran adaylar için beklenen gün geldi. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi canlı yayınla takip edilirken, sonuçların çekilişin ardından aynı gün ilan edilmesi bekleniyor. Hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenler, T.C. kimlik numaralarıyla sonuç sorgulama ekranına yöneldi.
TOKİ Muş kura çekimi sonuçları başvuran vatandaşların gündeminde… TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura takviminin netlik kazanmasıyla birlikte süreç başladı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri, 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da start aldı. Planlamaya göre kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında iller bazında etap etap gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesinde başvuru süreci 10 Kasım’da başladı ve 19 Aralık’ta tamamlandı. Projeye yoğun ilgi gösterilirken, toplamda yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda geçerli başvuru sayısının 5 milyon 300 bin civarında olduğu belirlendi. Başvuruların en yoğun olduğu şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak öne çıktı. Ayrıca proje kapsamında, depremden etkilenen bölgeler için ilave kontenjan ayrıldığı da açıklandı.
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor. Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
TOKİ MUŞ KURASI CANLI YAYIN EKRANI
TOKİ tarafından yapılan planlamaya göre, Muş TOKİ kura çekimi 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirildi. Kura çekimi, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, noter huzurunda yapılacak. Çekilişle birlikte, Muş genelinde projeye ayrılan 2 bin 142 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.
Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri anlık olarak erişime açılıyor. Vatandaşlar, kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını iki resmi kanal üzerinden güvenle sorgulayabilirler:
-e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak,
-TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresi üzerinden.
*Hak sahipliği durumunuzu öğrenmek için belirtilen tarihlerde sisteme giriş yapmanız yeterlidir.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TAKVİMİ
9 Ocak 2026: Muş ve Ardahan
10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl
11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli
5 Şubat 2026 Ankara
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
4 Mart 2026 Aydın
5 Mart 2026 Manisa
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul