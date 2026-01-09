MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI 2026: Muş TOKİ konut kura sonuçları listesi SORGULAMA EKRANI

TOKİ Muş kura çekimi sonuçları başvuran vatandaşların gündeminde… TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura takviminin netlik kazanmasıyla birlikte süreç başladı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri, 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da start aldı. Planlamaya göre kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında iller bazında etap etap gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesinde başvuru süreci 10 Kasım’da başladı ve 19 Aralık’ta tamamlandı. Projeye yoğun ilgi gösterilirken, toplamda yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda geçerli başvuru sayısının 5 milyon 300 bin civarında olduğu belirlendi. Başvuruların en yoğun olduğu şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak öne çıktı. Ayrıca proje kapsamında, depremden etkilenen bölgeler için ilave kontenjan ayrıldığı da açıklandı.