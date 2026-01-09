İstanbul'da tüm gözler yeni haftanın ilk gününe çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da dahil ülkenin büyük bir bölümünde soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da öğrenci, veli ve öğretmenler de valilikten yapılacak kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olur mu? Valilikten açıklama var mı? İşte beklenen kar yağışına ilişkin resmi açıklamalar ve tatil ile ilgili son gelişmeler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) yaptığı güncel hava durumu değerlendirmelerine göre, yarından itibaren sıcaklıklarda önemli düşüş yaşanacağı belirtiliyor. Özellikle son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ardından yeni haftanın ilk gününde Türkiye genelindeki birçok ilde soğuk ve kar yağışlı hava hakim olacak. İstanbul'da da beklenen kar yağışı ile okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu da gündemdeki yerini şimdiden almış durumda. Peki İstanbul Valiliğinden kar tatili ile ilgili bir açıklama yapıldı mı? 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edilir mi? İşte meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan hava durumu uyarıları ile tatil hakkında merak edilenler.
İSTANBUL'DA 12 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİK AÇIKLAMASI VAR MI?
Meteorolojik değerlendirmeler ardından İstanbul ve ülkenin büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi halinde okulların tatil edilebileceği gündemde. Ancak henüz İstanbul Valiliğinden tatil ile ilgili resmi bir duyuru henüz yapılmadı.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerinde, hafta sonu boyunca etkili olacak rüzgâr ve yağışların ardından pazar gecesinden itibaren soğuk havanın Marmara’ya yerleşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 8-10 derece birden gerilemesiyle birlikte İstanbul genelinde kış koşullarının hissedileceği, özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimalinin arttığı bildiriliyor.
AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK SAATLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı AKOM, Marmara’nın peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisinde olduğunu duyurdu.
Rapora göre, pazar gecesinden itibaren karla karışık yağmur, pazartesi sabah erken saatlerde ise yer yer kuvvetli kar yağışı görülebilir. Gizli buzlanma riskine karşı uyarılar da yapıldı.
FIRTINA VE ULAŞIM RİSKİNE KARŞI UYARI
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren lodosun fırtına seviyesine çıkması, kısa süreli kuvvetli hamlelerle birlikte sağanakların etkili olması bekleniyor. Yetkililer; çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi ve kara-deniz-hava ulaşımında aksamalar gibi risklere karşı tedbir çağrısında bulundu.