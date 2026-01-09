Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) yaptığı güncel hava durumu değerlendirmelerine göre, yarından itibaren sıcaklıklarda önemli düşüş yaşanacağı belirtiliyor. Özellikle son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ardından yeni haftanın ilk gününde Türkiye genelindeki birçok ilde soğuk ve kar yağışlı hava hakim olacak. İstanbul'da da beklenen kar yağışı ile okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu da gündemdeki yerini şimdiden almış durumda. Peki İstanbul Valiliğinden kar tatili ile ilgili bir açıklama yapıldı mı? 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edilir mi? İşte meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan hava durumu uyarıları ile tatil hakkında merak edilenler.



