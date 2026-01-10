Yeni Şafak
'Süper Grip' Türkiye’ye sıçradı! Hızla bulaşıyor, çocukları vuruyor: İşte H3N2’nin 6 kritik belirtisi

12:1310/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa’da hızla yayılan ve “süper grip” olarak adlandırılan mutasyonlu H3N2 virüsü, Türkiye’de görülmeye başladı. Uzmanlar, virüsün klasik gribe göre çok daha hızlı bulaştığını ve özellikle çocuklarda ağır seyrettiğini vurguluyor. Bağışıklık sistemi bu varyanta yabancı olduğu için belirtiler kısa sürede şiddetlenebiliyor. Ailelere ise net bir uyarı yapılıyor: Belirtileri hafife almayın.

Avrupa'da hızla yayılan ve “süper grip” olarak adlandırılan H3N2 virüsünün mutasyonlu varyantı Türkiye'de de görülmeye başlandı.


Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Dr. Abdullah Sert, mutasyonlu H3N2 varyantının bağışıklık sistemi için yeni olduğuna dikkat çekerek, bu durumun çocukları daha savunmasız hale getirdiğini belirtti.


Bu semptomlara dikkat

Hastalığın çocuklarda klasik gribe kıyasla daha ağır seyredebildiğini vurgulayan Sert, “Belirtiler hızla kötüleşirse, çocukta nefes alma güçlüğü, belirgin halsizlik ya da susuzluk bulguları ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulmalı” diyen Sert, ailelerin süreci yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

H3N2 nasıl bulaşıyor?


Uzmanlar, virüsün özellikle kalabalık ve kapalı alanlarda çok daha hızlı yayıldığına dikkat çekiyor. Okullar, toplu taşıma ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda uzun süre bulunmanın bulaş riskini artırdığı belirtiliyor.

Bu uyarılara dikkat!


El hijyenine dikkat edilmeli

Hasta kişilerle temastan kaçınılmalı

Çocukların uyku ve beslenme düzeni korunmalı

Uzmanlar, “süper grip” olarak adlandırılan H3N2 varyantının çoğu zaman klasik grip belirtileriyle karıştırıldığını ancak bazı semptomların daha uzun ve ağır seyrettiğini belirtiyor.

Klasik griple karıştırılıyor! Dikkat edilmesi gereken belirtiler şöyle sıralanıyor:

İşte H3N2’nin 6 kritik belirtisi


■ 5 ila 7 gün sürebilen yüksek ateş

■ Geçmeyen şiddetli öksürük

■ Nefes darlığı

■ Belirgin halsizlik ve bitkinlik

■ Kusma ve ishal

■ Yaygın kas ve eklem ağrıları

Uzmanlar, mutasyonlu H3N2 varyantının ilk günlerde hafif belirtilerle başlayabileceğini, ancak kısa sürede ağırlaşabildiğini vurguluyor. 

Zaman kaybetmeden doktora başvurun


Özellikle çocuklarda ateşin düşmemesi, nefes darlığı ve belirgin halsizlik görülmesi halinde evde beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Ailelere yapılan çağrı net: Belirtiler artıyorsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurun.

