Ardahan’da TOKİ konutlarında hak sahipleri belirlendi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda TOKİ Ardahan kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Ardahan’da 619 sosyal konutlar için düzenlenecek kura, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da yapıldı. Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecek. İşte 500 bin konut TOKİ Ardahan kura sonuçları isim listesi.

1 /34

2 /34

3 /34

4 /34

5 /34

6 /34

7 /34

8 /34

9 /34

10 /34

11 /34

12 /34

13 /34

14 /34

15 /34

16 /34

17 /34

18 /34

19 /34

20 /34

21 /34

22 /34

23 /34

24 /34

25 /34

26 /34

27 /34

28 /34

29 /34

30 /34

31 /34

32 /34

33 /34