TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryani karakterini canlandıran Ava Yaman gündemden düşmüyor. Ava Yaman kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2006 yılında İstanbul’da doğan Ava Yaman, genç yaşına rağmen televizyon dünyasında adından söz ettirmeye başlayan oyuncular arasında yer alıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz Eleni kimdir? Eleni'yi canlandıran Ava Yaman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Taşacak Bu Deniz Eleni Kimdir?

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni karakterini genç oyuncu Ava Yaman canlandırıyor. 2006 doğumlu genç oyuncu Ava Yaman, son dönemlerde yer aldığı televizyon projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz genç yaşına rağmen Kanal D ve TRT 1 gibi önde gelen televizyon kanallarında yayınlanan dizilerde rol alarak kısa sürede tanınan bir isim haline geldi. Oyunculuk kariyerine erken yaşta adım atan Yaman, enerjisi ve performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor.

Ava Yaman Kimdir? Kaç Yaşında ve Kariyeri Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İstanbulludur. Oyunculuk serüvenine oldukça genç yaşta başlayan Yaman, eğitimine devam ederken aynı zamanda profesyonel yapımlarda yer alarak sektörde kendini göstermeye başlamıştır.







Ava Yaman, televizyon kariyerine 2023 yılında Kanal D'de yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisiyle adım attı. Bu projede Özge karakterine hayat veren Yaman, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Ardından TRT 1'in "Taşacak Bu Deniz" adlı yapımında Eleni rolüyle ekranlara geri döndü.