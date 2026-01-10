Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri, 12 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Peki Bayburt TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isimleri: Bayburt TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı, hangi adresten, nereden sorgulanır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri, 12 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek. Peki Bayburt TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isimleri: Bayburt TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı, hangi adresten, nereden sorgulanır?
TOKİ Bayburt kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?
Bayburt'ta TOKİ kura süreci yakından takip edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar kura listelerine odaklandı. Ancak TOKİ, Bayburt için kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listelerini şu ana kadar kamuoyuyla paylaşmadı.
BAYBURT TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ Bayburt kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Bayburt'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bayburt'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bayburt'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.