Türkiye'nin adı bile yetti! İsrail alarma geçti: 'Varlığı güç dengelerini değiştirecek' deyip paniğe kapıldılar

ABD merkezli Bloomberg’in haberinde, Türkiye’nin Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Paktı’na katılmak için ileri aşamada temaslar yürüttüğü iddia edildi. Üç ülkenin savunma alanında güçlerini birleştirebileceğine dikkat çekilen haberde, ittifakın “Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılır” ilkesiyle şekilleneceği vurgulandı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in manşeti

Türkiye'nin ittifaka katılmak için ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü yazan ABD basını NATO'nun 5'inci maddesine atıfta bulunarak, yeni savunma ittifakının yakın zamanda hayata geçirilmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu öne sürerek, 3 ülkenin savunmadaki yeteneklerine değindi.





Türkiye'nin söz konusu savunma ittifakı hakkında resmi bir açıklamasının olmadığı bilinirken, muhtemel ittifakın NATO'nun 5'inci maddesi olan kolektif savunma ile benzerlik taşıdığına vurgu yapan ABD basını, Suudi Arabistan'ın mali gücüne değinip Pakistan'ın savunma kapasitesini ve balistik füze altyapısına dikkat çekti. Türkiye'ye özel parantez açılan haberde, Türkiye'nin güçlü ordusu ve gelişen savunma sanayisiyle olası savunma ittifakında yer alacağını iddia etti.

Türkiye iddiası bile yetti

ABD basının Türkiye-Pakistan- Suudi Arabistan savunma ittifakı iddiası soykırımcı İsrail'in yayın kuruluşlarının da gündemine girdi. "Türkiye, Suudi Arabistan-Pakistan savunma ittifakını katılmayı hedefliyor" başlığıyla haber yayımlayan İsrail basını News1, ""ABD basını çarpıcı bir ittifak iddiasında bulundu. Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlüsü arasında bahsedildiği gibi bir ittifak gerçekleşirse sessizce kurulan bu güç, bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış sayılacağı karşılıklı bir savunma anlaşmasıdır." dedi.





Varlığı güç dengelerini değiştirir

Söz konusu ittifakın İsrail'e karşı caydırıcı bir güç olabileceğini yazan Tel Aviv basını haberinin devamında, "Bu ittifakın stratejik etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Çünkü bölgesel güç ve NATO dengelerini değiştirebilir, Pakistan'ın nükleer kapasitesinin dahil edilmesiyle bölgede başta Tel Aviv'e karşı olmak üzere önemli bir caydırıcı güç oluşturabilir. İttifak üyesi devletlerarasında ekonomik ve teknolojik iş birliğine sahne olabilir." denildi.



