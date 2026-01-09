Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-FB derbisi şifresiz kanalda mı? Süper Kupa finali yayın bilgileri belli oldu

DOMENICO TEDESCO: "TAKIM OLARAK BU MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa’da final oynamak için mutlu olduklarını belirterek, "Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" dedi.





Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Final öncesi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde iki takımın teknik direktörleri ve oyuncuların katıldığı ortak basın toplantısı düzenlendi.





Toplantıda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Yeni yıla Samsunspor galibiyeti ile başladığımız için çok mutluyum. Aynı zamanda yarın final oynayacağımız için çok mutluyum. Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizmek istiyorum.





Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Geri kalanlara gün gün bakacağız. Yeni transferimiz Guendouzi takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mert de takımımıza katıldı. O da kaleci grubuyla ilk çalışmasını dün yaptı, bugün ikinci antrenmanını yapacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.