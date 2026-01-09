Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-FB derbisi şifresiz kanalda mı? Süper Kupa finali yayın bilgileri belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali için geri sayım başladı. İki ezeli rakibin heyecan dolu mücadelesi öncesinde, futbolseverler derbinin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz kanalda mı olduğunu araştırmaya başladı. Hava şartları nedeniyle saati değişen Galatasaray (GS) - Fenerbahçe (FB) kupa finalinin canlı yayınlanacağı kanal ise netleşti. İşte derbi öncesinde yayın bilgilerine dair tüm detaylar ve takımlardan son haberler.
Turkcell Süper Kupa Final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde hava muafiyeti nedeniyle maçın saati değişirken, karşılaşmacı ekran başından canlı olarak takip edecek futbol tutkunları ise maçın yayın bilgilerini sorguluyor. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki final mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı da belli olurken, iki ekibin muhtemel 11'leri de netleşti. İşte Galatasaray Fenerbahçe süper kupa final maçı canlı yayın detayları ve maç öncesindeki son durum.
GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?
Turkcell Süper Kupa Final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 10 Ocak Cumartesi akşamı saat 18.45'te karşı karşıya gelecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Derbi mücadelesi Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİNDE 405. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip olacaklar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayla 19. Süper Kupa sahibini bulacak.
Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA 5'İNCİ MAÇ
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşı karşıya gelmiş, Galatasaray müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı.
2013 ve 2014 yıllarında oynanan Süper Kupa finalleri de iki takımı rakip yapmıştı. 11 Ağustos 2013'te Kayseri'deki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, 25 Ağustos 2014'te Manisa'daki karşılaşmada ise normal süre 0-0 eşitlikle tamamlanmış, penaltı atışlarının ardından Fenerbahçe rakibine üstünlük kurarak kupayı kaldırmıştı.
İki takımı rakip yapan son Süper Kupa mücadelesi ise 7 Nisan 2024 yılında Şanlıurfa'da yapıldı. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkacağını duyuran Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düştükten sonra sahadan çekilmiş, Galatasaray maçı hükmen 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.
İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise 3 kez rakip oldu. 1972-1973 sezonunda Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 1984-1985 sezonunda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla kupaya uzandı.
İki takım son olarak 1995-1996 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde rakip oldu. Galataaray, 3-0'lık galibiyetle kupayı müzesine götürdü.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.
Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar, 3'ü hükmen galibiyette sayılmak üzere 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
DOMENICO TEDESCO: "TAKIM OLARAK BU MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa’da final oynamak için mutlu olduklarını belirterek, "Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Final öncesi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde iki takımın teknik direktörleri ve oyuncuların katıldığı ortak basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Yeni yıla Samsunspor galibiyeti ile başladığımız için çok mutluyum. Aynı zamanda yarın final oynayacağımız için çok mutluyum. Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizmek istiyorum.
Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Geri kalanlara gün gün bakacağız. Yeni transferimiz Guendouzi takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mert de takımımıza katıldı. O da kaleci grubuyla ilk çalışmasını dün yaptı, bugün ikinci antrenmanını yapacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK: "FİNALİ KAZANAN SADECE BİR KUPA KAZANACAK. LİGDEKİ ŞANSIMIZ SÜRÜYOR"
Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazanan ekibin yalnızca kupa kaldıracağını, ligdeki yarışın ise sürdüğünü belirtti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takım kaptanı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Nelson Semedo hazır bulundu.
Okan Buruk, bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamadıklarını vurgulayarak sözlerine başladı. Yalnızca bir final oynamadıklarını, taraftarlara da önemli mesajlar verdiklerini dile getiren Buruk, "İki takım arasında sahadaki rekabetin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama dışarıdaki dostluk mesajının çok önemli olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu rekabetin saha içinde geçmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Yarı finallerde bunu gördük. Oyunlar ve pozisyonlar konuşuldu. Finali hak eden iki takım karşı karşıya gelecek. Finali kazanan sadece bir kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Belki kupayı kazanmak psikolojik bir avantaj olabilir. Hem benim hem de oyuncularım tarafından dostluk içinde güzel bir gece olsun, en büyük dileğim bu." ifadelerini kullandı.
İki takımın da yarı final maçlarında kupayı ne kadar istediğini gösterdiğini vurgulayan Buruk, "Yarın iki takımın da çok istediği bir maç olacak. Ligde korkuların daha fazla olduğu maçlar olabiliyor. Puan farkının açılmaması gibi durumlar olabiliyor. Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama maç içinde sizin planlarınızın dışında oyuncuların da kendilerini kaybetmemeye odakladığı maçlar gördük. Yarın bir final maçı oynanacak. İki takımın da daha çok oyuna odaklanacağı, kazanmaya odaklanacağı çekişmeli bir maç bizi bekliyor. İki ekibin yarı finaldeki performansına bakınca seyir zevkinin yüksek olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.