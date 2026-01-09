Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rıza Akpolat 'rüşvet' suçundan tutuklandı: Paralar aşevi bağışı kılıfıyla alınmış

Rıza Akpolat 'rüşvet' suçundan tutuklandı: Paralar aşevi bağışı kılıfıyla alınmış

22:279/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Rıza Akpolat, rüşvet suçlamasıyla yeniden tutuklandı.
Rıza Akpolat, rüşvet suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, boğazdaki kaçak yapılarla ilgili iş insanlarından rüşvet aldığı iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İddianamede, Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi. Rüşvet paralarının belediyenin aşevine bağış adı altında alındığı, teslim edilen paralar için makbuz verilmediği tespit edildi.

'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, boğazdaki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'rüşvet' suçundan tekrar tutuklandı.

415 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Görevinden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ dosyası kapsamında Ocak 2025’te tutuklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla dosyaya giren boğazdaki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tekrar tutuklandı.

Rüşvet parası aşevi bağışı kılıfıyla alınmış

Rıza Akpolat hakkkında hazırlanan sevk yazısında, "Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ozan İş ve şüpheli Emirhan Akçadağ’ın, şüpheli Rıza Akpolat’ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği öne sürüldü. İsmi yer alan iş insanlarından Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta İnari Omakase isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ’ın ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise 2 milyon lira vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. Şüpheli Rıza Akpolat’ın, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ederek aldığı, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden; şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır. Savunmasının inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin, rüşvet alma suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirilmiştir. Şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapabileceği, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri bulunduğundan, derdest kovuşturmadan tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle; şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına, Karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.



#Rıza Akpolat
#Rüşvet
#Aziz İhsan Aktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da kar alarmı: İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Gözler İstanbul Valiliği kar tatili açıklamalarında