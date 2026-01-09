Rıza Akpolat rüşvet ve imar dosyasından tutuklamaya sevk edildi

CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, belediyelere yönelik rüşvet ve ihale soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk yazısı gönderdi. Savcılık, Akpolat’ın belediye başkanlığı döneminde imar ve ruhsat işlemleri karşılığında bazı iş adamlarından rüşvet istediğine dair somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu bildirdi.

Sevk yazısında, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler Ozan İş ile Emirhan Akçadağ’ın beyanlarına yer verildi. Bu beyanlarda, Akpolat’ın görev süresi boyunca imar ve ruhsat talebinde bulunan iş insanlarından para talep ettiği iddia edildi.

Dosyadaki bilgilere göre iş insanı Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar verdiği, Beşiktaş’ta faaliyet gösteren “İnari Omakase” isimli işletmenin sahibi Aycan Akdağ ile tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise toplam 2 milyon lira ödemek zorunda kaldıklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Savcılıktan açıklama

Savcılık, Akpolat’ın daha önce İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir dosyada da mal varlığının kaynağına ilişkin tespitler bulunduğunu hatırlatarak, belediye başkanlığı yetkilerinin kötüye kullanılması suretiyle rüşvet ve irtikap yoluyla haksız kazanç elde edildiğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Sevk yazısında, rüşvet paralarının belediyeye bağlı aşevi için “bağış” adı altında istendiği, teslim edilen paralar karşılığında makbuz düzenlenmediği, söz konusu paraların ise elden, şoförler ve bazı belediye çalışanları aracılığıyla şüphelinin kontrolüne geçtiği iddialarına da yer verildi.

Öte yandan, Rıza Akpolat’ın, görevden uzaklaştırılan Aziz İhsan Aktaş dosyası kapsamında halihazırda tutuklu bulunduğu bilgisi de soruşturma dosyasında yer aldı.

Savcılık, Akpolat’ın savunmasının inkâr içerikli olduğunu, tanıklar üzerinde baskı kurulması ve delillerin karartılması riskinin bulunduğunu belirterek, mevcut durum dikkate alındığında “rüşvet almak” suçundan tutuklamanın orantılı olacağı görüşünü bildirdi.

Bu gerekçelerle Akpolat’ın Türk Ceza Kanunu’nun 252/2 maddesi kapsamında tutuklanması talep edildi.







