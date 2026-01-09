Tepki çeken 'Phuket' vakası sonrası CHP’den belediye başkanlarına yurt dışı freni

Buca'da işçiler maaşlarını alamazken Belediye Başkanı tatile gitmişti.
CHP Genel Merkezi, işçilerin maaşlarını alamadığı Buca'da belediye başkanının Phuket tatiline gelen tepkiler sonrası belediye başkanlarının yurt dışı seyahatlerini kısıtlayan yeni genelge yayımladı. Genelgede, personeline borcu olan veya belediyesinde grev olan başkanlara yurt dışı programları için önceden onay alınması zorunluluğu getirildi.
CHP Genel Merkezi, belediye başkanlarının yurt dışı ziyaretlerine dair yeni bir düzenleme getirdi.Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, başkanların resmi veya özel amaçlı tüm yurt dışı ziyaretleri önceden Genel Merkez’e bildirilmek ve onay almak şartıyla gerçekleştirilebilecek.Yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Saygıdeğer Belediye Başkanım, Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar; 2026 yılının sizlere, belediyenize ve tüm yurttaşlarımıza sağlık, başarı ve hizmet dolu bir yıl olmasını temenni ederim. Yeni yılla birlikte Genel Merkezimizce belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerine yönelik yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerinde (sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarımızın günübirlik yurt dışı programları dâhil olmak üzere) resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurt dışı programları öncesinde, Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza mutlaka bilgi vermeleri ve Genel Merkezden onay alınmaksızın herhangi bir yurt dışı programı planlamamaları ve/veya gerçekleştirmemeleri gerekmektedir."
Maaş ve grev sorunu olan belediyeler başvuramayacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, iş yavaşlatma ve grev gibi düzeni etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin yurt dışı ziyaret izin başvurusunda bulunmamalarını istedi. Zeybek, yurt dışı izin başvurularında belediyelerin personeline herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini de vurguladı.
Buca Belediye Başkanı'na gönderme yapıldı
Buca'da işçiler yaklaşık 1 yıldır maaşlarını düzenli alamadıklarını belirterek greve başlarken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket Adası’nda tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Genelgede, Buca Belediye Başkan Görkem Duman'ın Tayland'a tatile gitmesine atıfta bulunularak şunlar kaydedildi:
"- İş yavaşlatma, grev veya benzeri çalışma düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin, söz konusu durumlar devam ettiği sürece yurt dışı ziyaret izni başvurusunda bulunmamaları,
- Yurt dışı ziyaret izin başvurularında, belediye personeline herhangi bir borcun bulunmamasına azami özen gösterilmesi,
- Belediye başkanlarının yurt dışı programlarına aile bireyleri veya diğer misafirlerin katılması hâlinde, bu kişilere ait uçak, konaklama ve diğer tüm masrafların belediye bütçesinden kesinlikle karşılanmaması, hususlarına titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda belediye başkanlarımızın zorunlu olmadıkça herhangi bir yurt dışı programı yapmamaları konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."
