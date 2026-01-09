Tepki çeken 'Phuket' vakası sonrası CHP’den belediye başkanlarına yurt dışı freni

"Saygıdeğer Belediye Başkanım, Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar; 2026 yılının sizlere, belediyenize ve tüm yurttaşlarımıza sağlık, başarı ve hizmet dolu bir yıl olmasını temenni ederim. Yeni yılla birlikte Genel Merkezimizce belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerine yönelik yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerinde (sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarımızın günübirlik yurt dışı programları dâhil olmak üzere) resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurt dışı programları öncesinde, Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza mutlaka bilgi vermeleri ve Genel Merkezden onay alınmaksızın herhangi bir yurt dışı programı planlamamaları ve/veya gerçekleştirmemeleri gerekmektedir."