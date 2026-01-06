Buca Belediye Meclisi'nde 'Phuket tatili' tartışması

Buca Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında, belediye işçilerinin maaş ödemelerinin yapılmamasına rağmen Phuket'e tatile giden Başkan Görkem Duman'a eleştiride bulunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Kevser Kesil kamuoyu baskısı oluşturan Buca ve Türk halkına teşekkür ederek, "Sizin işçiniz 3 derece soğukta bekliyorken, kusura bakmayın 1 yıl önce de planlamış olsanız o tatile gidemezsiniz" ifadelerini kullandı.
İzmir Buca Belediye Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyeleri, işçilerin eylemi sırasında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Tayland'ın Phuket bölgesinde tatilde olmasını eleştirdi.
Buca Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Duman'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda Duman'a, belediyenin giderlerinin karşılanması amacıyla yurt içi bankalardan faiz dahil 375 milyon 800 bin liraya kadar kredi kullanma yetkisi verilmesine ilişkin önerge görüşüldü.
Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen önerge, komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte, kredi kullanımı ve sözleşme süreçleriyle ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Duman'a yetki verildi.
"Bu rahatlığı Genel Merkez otoritesi mi veriyor?"
Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Kevser Kesil, işçilerin eylemi sırasında yurt dışında tatilde olmasına yönelik Duman'a eleştirilerde bulundu.
Duman eleştirilere yanıt vermedi
AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu da Duman'ın yurt dışı tatilini eleştirerek, Phuket'teki yerel yönetim uygulamalarına atıfta bulundu.
Polatoğlu, 2024 yılında söz konusu bölgedeki çöp krizinin yerel yönetim tarafından çözüldüğünü belirterek, bu deneyimlerin Buca'ya da yansıtılması gerektiğini ifade etti.