Maaşları ödemedi Phuket'e tatile gitti

İzmir'in Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, temizlik görevlilerine bir yıldır düzensiz maaş ödüyor. Hatta son üç aydır ödemiyor. Eylem ve grevle ücretlerini alan işçiler, kasım maaşını ise henüz alamadı. Tayland'ın Phuket Adası'nda sevgilisi ve arkadaşlarıyla tatilde olan Duman'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Buca’da, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle temizlik işçilerinin eylem yaptığı günlerde, Belediye Başkanı Duman’ın Phuket'teki tatil görüntüleri yayınlandı. Görüntüleri belediye başkanıyla tatilde olan isimler paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla belediye başkanına yönelik tepkiler arttı.
Çünkü Buca Belediyesi’nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaşları ödenmediği için eyleme başladı. İşçiler; ödemeler yapılmazsa Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere belediyedeki birçok birimde iş bırakacaklarını, çöpleri toplamayacağını duyurdu. Çalışanlar, imzalanan taahhütnameye rağmen maaşlarının, erzak kartlarının ve mesai ücretlerinin ödenmediğini ifade etti. Yaklaşık bir yıldır da maaşlarını ancak eylem yaptıktan sonra alabildiklerini söyledi. İşçilerin hakkını aradığı ortamda yayımlanan tatil görüntülerine başkandan henüz bir açıklama gelmedi. AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez ise yaptığı açıklamada, “Emekçilerin maaşları ödenmezken mevcut belediye başkanı umarsızca Phuket Adası’nda tatil yapıyor” diyerek istifa çağrısında bulundu.