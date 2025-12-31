İşçiler cefada: CHP'li Başkan Sevcan Orhan ile sefada

Görkem Duman ve Sevcan Orhan birlikte tatilde görüntülendi.
Kasım maaşlarını alamayan Buca Belediyesi işçileri iş bırakırken, CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Phuket’te tatilde olduğuna dair görüntüler büyük tepki çekmişti. İşçiler yeni yıla parasız girerken belediye başkanının yurtdışına 'sevgilisi' olduğu iddia edilen Sevcan Orhan ile birlikte gittiği ortaya çıktı. Başkan Duman'ın Orhan'a çok sayıda belediye etkinliğinde de yer verdiği öğrenildi.
CHP yönetimindeki
Buca Belediyesi
’nde çalışan işçiler, kasım ayına ait maaşların ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere belediyenin birçok biriminde hizmetler durma noktasına gelirken, maaşlarını alamayan işçiler yeni yıla 'parasız' girmeye hazırlanıyor.
İşçilerin eylemi sürerken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Tayland’ın turistik Phuket Adası’nda tatilde olduğu görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Duman’ın görev süresince belediyeyi Başkan Yardımcısı Hacer Taş Gültepe’ye vekâleten bıraktığı ve 2 Ocak’ta yurda döneceği öğrenildi.
Öte yandan Duman’ın, sevgilisi olduğu öne sürülen sanatçı
Sevcan Orhan
ile birlikte tatil yaptığı iddiası tepkileri daha da artırdı.
Duman sefada işçiler cefada
Bir sosyal medya kullanıcısının hikâye paylaşımında arka planda
Görkem Duman
ile
Sevcan Orhan
Phuket Adası sahilinde birlikte yürürken görüldü. Görüntülerin kısa sürede fark edilmesinin ardından paylaşımı yapan kişinin videoyu hikâye bölümünden kaldırması dikkat çekti.
Sevcan Orhan'a peş peşe etkinlikler
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın birlikte tatile çıktığı iddia edilen sanatçı Sevcan Orhan’ı, belediyeye ait çok sayıda etkinlikte sahneye çıkarması da dikkat çekti.
Bu durum, maaşlarını alamayan işçilerin eylemde olduğu süreçte tepkilerin artmasına neden oldu.
'Yalaka' paylaşımı yeniden gündeme geldi
Diğer yandan Sevcan Orhan'ın 2022 yılında Hakan Ural'ın
'ben devletimin yakalasıyım'
sözlerine binaen yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi.
Orhan o dönem X hesabından
"Yalaka koyun, kasabın keskin bıçağını övermiş."
paylaşımında bulunmuştu.
