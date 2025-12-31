AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye sert tepki: 'Biz sizi tatile göndereceğiz'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Buca Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi ve belediye çalışanlarının greviyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.
“Meydanlarda “emek”, “asgari ücret” söylemleriyle siyaset yapan Özgür Özel’e açık ve net soruyoruz: Yönettiğiniz İzmir’de on binlerce işçi maaşını alamazken, emekçiler aylarca geriden gelirken bu söylemleri hangi vicdanla dile getiriyorsunuz?
Buca’da temizlik işçilerinin greve çıktığını, sokakların çöp yığınlarıyla dolduğunu hatırlatan İnan, İzmir’in bugün ciddi altyapı ve hizmet sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
“Bugün Buca’da işçiler grevde, sokaklar çöp yığınları altında. İzmir susuzlukla, koku ile, altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor. Ancak bu tablo karşısında sorumluluk makamında olanlar çözüm üretmek yerine tatil fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Buca Belediye Başkanı, işçi maaşlarının ödenmediği, sokakların çöpten geçilmediği bir dönemde Tayland’ın Phuket kentinde tatilde..”
'İzmirlilerin sorunlarına, hayatına dokunun'
“Öte yandan siz, Avrupa seyahatlerinde Türkiye’yi şikâyet etmeyi siyaset zannediyorsunuz. Avrupa başkentlerinde ülkeyi şikâyet etmek yerine; İzmir’in sokaklarına bakın. Çöpleri toplayın. Grevdeki işçinin sesini dinleyin. İzmirlilerin sorunlarına, hayatına dokunun.”
'Zaten ilk yerel seçimlerde sizi tatile biz göndereceğiz'
“Siyaset; nutuk atmak değil, şehir yönetmektir. Emekçinin hakkını korumaktır. Sorumluluk almaktır. Önce işçinin maaşını ödeyin, önce şehirleri yaşanır hâle getirin. Sonra nereye tatile giderseniz gidin. Zaten ilk yerel seçimlerde sizi tatile biz göndereceğiz. Söz..”