AK Partili İnan’dan İBB çıkışı: CHP toplumu aydınlatmalı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerle bir araya geldi. İnan, etkinlikte Terörsüz Türkiye süreci, Anayasa değişikliği ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.





“Çok hızlı bir şekilde milletimize, kamuoyuna da paylaşılacaktır””

Tüm toplumu kucaklayan bir anayasayı demokratik manada kazandırmak için tüm şartların elverişli olduğunu söyleyen İnan, “Önümüzdeki süreçte de tüm unsurlarıyla meclis başkanımız, öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tespit ettiği isimlerle oluşturan komisyonun çalışmaları çerçevesini tamamladıktan sonra aziz milletimizle tüm detaylar paylaşılacaktır. Bununla birlikte çok güçlü bir zeminde oluşturuldu. Bunlar da çok hızlı bir şekilde milletimize, kamuoyuna da paylaşılacaktır” dedi.





Cumhur İttifakı anayasa sürecine hazır

Cumhur İttifakı'nın anayasa sürecinde zihinsel, fiziki ve yazılı olarak da bir hazırlığı olduğunu vurgulayan İnan sözlerine şöyle devam etti; “Böyle bir tecrübemiz var. Fakat bu süreç içerisinde biz yeni sivil anayasaya bir türlü yaklaşamadık. Bunun pek çok farklı sebebi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oluşan tablonun buna müsait olduğunu düşünüyorum. Daha öncesini hatırlarsanız 2011’de mecliste kurulan anayasa komisyonu oluşturulduğunda eşit bir dağılımla tüm siyasi partileri el uzatmıştık. O süreçten bugüne gerçekten onlarca çalıştay, seminer, bilgilendirme oldu. Bence bu süreci taçlandıracak nihai ortam vardır”





'İstismar aracılarına şahit olduk'

Yeni Anayasa süreci konusunda ilk dört maddenin aynen korunacağı ve ana dilde eğitim gibi bazı hassas maddeler ile ilgili konuşan İnan, “Biz Türkiye’ye yeni bir anayasa kazandırmak istiyoruz. Ama bu anayasa kazandırma sürecinde biz hep bazı tartışmaların anayasa yapım sürecine istismar aracı olarak konuşulduğuna şahit olduk. Barikat olunma sürecine de şahit olduk. Bu konularla ilgili zaten Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanı’mız, Parti Sözcü’müz, vekillerimiz açıklamaları yaptı. Bizim tek amacımız ülkemize kucaklayıcı ve hassas bir anayasa kazandırmak. Bu gibi tartışmaları da biz cevabımızı vererek kapattık. Bu tartışmalar sürekli ortaya konulan iyi niyetlerin önüne geçirecek süreçleri oluşturuyor. Ülkemizin artık bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğiyle ilgili yoğun bir destek beklediğimizde altını çizmek istiyorum. Diğer türlü bu kışkırtmalar, çeşitli sabotajlar her süreçte olduğu gibi bu süreçte de önümüze çıkarsa bundan çok geri kalırız” ifadelerini kullandı.





'Rant dosyasıyla karşı karşıyayız'

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklama yapan İnan konuşmasına söyle devam etti; “Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, rant dosyasıyla karşı karşıyayız. Bu konuda yargı üzerine düşen görevi bir sorumlulukla yerine getiriyor. Tabii biz bu konuda işin siyasileştirilmesini de doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üzerine düşen bu konuda toplumu derinden rahatsız eden iddialara cevap verip kamuoyunu aydınlatmak. Ama biz bu süreç başladığına itibaren bağımsız Türk yargımızın hedef haline getirilmesini ve sürekli olayları perdelemeye çalışılan bir CHP görüyoruz. Sokakları terörize ederek, çeşitli boykot kampanyaları yaparak bu işi sulandırmaya ne kadar çalıştıklarını milletimiz çok iyi gördü. Ve bu konuda milletimiz gerekli bilgilendirmeyi CHP yetkililerden almadıkça da CHP oylarında ciddi bir düşüşü araştırmalarımızda ve anketlerde görüyoruz. Bunu açıkçası AK Parti olarak doğru bulunuyoruz.”







