AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Sosyal medyada algoritmayla sesimiz kısılıyor

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan İnan, AK Parti Gençlik Kolları'nın sosyal medyadaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ALGORİTMALARIN ÇALIŞMALARINI GERÇEKÇİ BULMUYORUZ"

"Siyasi çalışma sahada yapılan bir iş. Fiziki mecralarda yapılan bir iş." diyen İnan, "Sosyal medyada belli algoritmaların yapmış olduğu çalışmaları açıkçası biz gerçekçi bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstediği içeriği ön plana çıkartıp istediğini geri çeken, istediği içeriğe etkileşimi artıran, istediğine etkileşimi düşüren bir platformda açıkçası objektif bir ölçü ortaya koymanız veya o ölçüyü belli bir siyasi organizasyon üzerinde test etmeniz açıkçası doğru değil." açıklamasında bulunan İnan, bunun en son ABD'deki ve Avrupa'daki seçimlerde de görüldüğünü belirtti.

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Sosyal medyada ülke olarak deplasmanda olduğumuzu ifade eden İnan, "Oyunun kurallarını biz koymuyoruz, içeriğini belirlemiyoruz. Ve içerik başkaları tarafından belirleniyor." dedi.

"SOSYAL MEDYANIN BATAKLIK BÖLÜMÜ VAR"

Sosyal medyanın bir bataklık bölümü olduğunu kaydeden İnan, "Özellikle ana muhalefet partisi ve çevrelerinin kullandığı bir mecra burası. Burada bot hesaplarla, troll hesaplarla siyasetin gündemini belirleme veya gençler üzerinden bir profil dayatma, o dayatılan profilin de Türkiye gençlerinin ortalamasıymış gibi sunulmasına temelde itiraz ediyoruz." diye konuştu.

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada sosyal medyadaki algoritmaların ortaya çıkardığı etkileşim içeriklerinde açıkçası siyaseten önümüzde çok ciddi bir parametre olarak tutmuyoruz.

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Ama gençler sosyal medyada mı? Evet sosyal medyada. Ben de son derece titizlikle kullanıyorum. Teşkilatlarımız da kullanıyor. Ama biz sahadaki sahiciliğimizle sosyal medyada var oluyoruz. Ama diğer siyasi partiler bu mecraları gayri resmi yöntemlerle kullanmayı tercih ediyorlar."

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