Ankara'nın Polatlı ilçesinde
kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca freni boşalan bir TIR çarptı, 2 kişi yaralandı.
Olay, Polatlı ilçe girişinde yer alan Konya-115 kara yolunda yaşandı.
Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Frenleri boşalan TIR, 4 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken 4 araçta maddi hasar oluştu.
İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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