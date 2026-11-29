Menopoz direksiyon başında da etkisini gösteriyor

Menopoz döneminde yaşanan uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı, ateş basması ve artan kaygı, bazı kadınların araç kullanmaktan çekinmesine neden oluyor. Menopoz sonrası her 10 kadından birinin son altı ayda panik atak yaşadığını söylediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, yıllardır araç kullanan kadınların otoyolda, köprüde ve yoğun trafikte kaygı yaşamaya başladıklarını anlattı. Biri, menopozun günlük hayatı olumsuz etkileyen belirtilerinin tedavi edilebildiğini vurguladı.