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Edinilen bilgilere göre, Yunus K. (37) yönetimindeki beton mikseri, yokuşta geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan beton mikseri, önce elektrik direğine ardından bir evin balkonuna çarparak devrildi. Kaza yı gören çevredekiler yaralanan sürücüye yardım etmek için olay yerine koştu.

‘DEVRİLDİ; SAKİN’

Kaza anı, bölgede bulunan bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Beton mikserinin hareket ettiğini ve devrildiğini gören otomobildekilerden biri, "Çok korkunç. Devrildi" diyerek panik yaşadı. Araçtaki başka bir kişi ise, "Sakin tamam" diyerek diğerlerini sakinleştirmeye çalıştı. Mikserin devrilmesinin ardından araçtakilerin, "Ben arkaya baktım. Adamı çıkarın hemen. Çok yaklaşma" şeklindeki sözleri de kameralara kaydedildi.

‘BENCE BİZ BURADAN ÇIKALIM’

Kazanın ardından bulundukları noktadan uzaklaşmaya çalışan otomobildekiler arasında, "Geri gel. Ben geri alayım kendimi. Sağ tarafa park edebilirsin istersen. Bence biz buradan çıkalım. Sağ tarafa gir. Buraya mı gireyim. Arkanı ver" ifadeleriyle panik ve tedirginlik dolu konuşmalar yaşandı.

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SÜRÜCÜYE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan beton mikseri sürücüsüne sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazanın ardından vatandaşların yaşadığı panik anları ve devrilen beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.