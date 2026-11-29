İzmir’de yaşayan bir vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kentte sürdürdüğü yol çalışması sırasındaki gözlemlerini paylaştı. Sahadaki ekip sayısını ve işin ilerleyiş temposunu değerlendiren vatandaş, çalışma hızı karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.
“ŞİMDİ 8 KİŞİ VE ÇOK HIZLI ÇALIŞIYORLAR”
Önceki süreçlerle mevcut durumu kıyaslayan İzmirli vatandaş, sahadaki çalışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaş bu ne hız? İzmir’e ne oldu böyle? Normalde burada 1 kişi çalışırdı, 3 güne bir taş koyarlardı, bu yol da iki yıla anca biterdi. Şimdi 8 kişi ve çok hızlı çalışıyorlar."
CEMİL TUGAY GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA AK PARTİ’YE KATILMIŞTI
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Cemil Tugay,geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek bir süre görevini bağımsız olarak sürdürmüş, ardından "İzmir’e daha iyi hizmet verebilmek adına" ifadelerini kullanarak birkaç hafta önce AK Parti’ye katılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan parti rozetini teslim almıştı.
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