KOVALAMACA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Hakkındaki 10 yıl 3 aylık kesinleşmiş hapis cezasını ve işlediği diğer suçların cezasını çekmemek için yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen M.A.’ya yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleriyle firari şüpheli arasında yaşanan kovalamacanın ardından zanlı sokak ortasında yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca anları ise kameralara yansıdı.
ÜZERİNDEN SAHTE DOLAR VE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Gözaltına alınan M.A.’nın yapılan üst aramasında; 7 adet captagon hap, 13 bin 900 sahte Amerikan doları ve başka şahıslara ait 3 adet banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.