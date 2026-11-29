Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince

aranan şahısların

yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin saha çalışmaları kapsamında, 4 farklı suçtan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır aranan M.A.’nın izine ulaşıldı. Şüphelinin ayrıca farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 dolandırıcılık, 3 hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olmak üzere toplam 8 ayrı olayın faili firari şüpheli olduğu tespit edildi.