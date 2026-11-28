İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,
Narkotik Suçlarla Mücadeleve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Bornova ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla ikamet içerisine özel sera düzeneği kurulduğunu belirleyen ekipler, adrese baskın gerçekleştirdi.
18 KÖK HİNT KENEVİRİ VE MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Sera düzeneği kurulan evde polis ekiplerince yapılan detaylı aramalarda, 18 kök Hint keneviri bitkisi ile kenevir yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, zanlı hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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