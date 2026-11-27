Bursa'da yem fabrikasında yangın çıktı

Bursa'da yem tesisinde yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kısmı merdivenli 11 araç sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmasının halen devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı. Tesisteki tahılların yandığı öğrenildi.