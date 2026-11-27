BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI VERİLDİ
Batum’dan havalanan siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na inişinin ardından HEAŞ’a bağlı ARFF ekipleri tarafından apronda oluşturulan su takının altından geçerek park pozisyonuna yanaştı.
HEAŞ tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı karşılama ile hem deplasman dönüşü kafileye "hoş geldiniz" denildi hem de takım ayrımı gözetmeksizin tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu bu süreçte güçlü bir birlik ve dayanışma mesajı verildi.
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