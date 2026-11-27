UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta müsabakasında Beşiktaş ile İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva, Gürcistan’ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ın mücadelesine, tribünlerde yaşanan polis şiddeti gölge düşürdü. Karşılaşma sırasında Beşiktaş taraftarının Filistin’e destek pankartları açması ve sloganlar atması üzerine Gürcistan polisi, vatandaşlara biber gazı ve coplarla müdahale ederek taraftarları darbetti.
DURDUK YERE BÜTÜN TARAFTARLARA BİBER GAZI SIKILDI
Maçın ardından yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Beşiktaşlı taraftarlar, Gürcü güvenlik görevlilerinin kendilerini hedef alarak orantısız güç kullandığını belirtti. Olayın tanıklarından siyah-beyazlı bir taraftar, yaşananları şu sözlerle aktardı:
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KARŞI BÜYÜK BİR IRKÇILIK YAPILDI
BAŞINA COPLA DARBE ALDIĞINI SÖYLEDİ
Müdahale sırasında başına copla vurulduğunu belirten diğer bir Beşiktaş taraftarı da gözaltına alınan arkadaşlarının daha sonra serbest bırakıldığını dile getirerek şunları söyledi:
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