Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Seçimler 2028'de yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, erken seçim tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirten Yılmaz, seçim takviminin bir veya iki ay öne çekilmesinin erken seçim olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin de konuşan Yılmaz, "Biz bu perspektifle bakıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı perspektifiyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.