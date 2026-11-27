Nedim Şener’den muhalefete dezenformasyon tepkisi: Burada ne hata var? Cumhur İttifakı adını bile Terörsüz Türkiye koyuyor

Gazeteci Nedim Şener, TRT Haber canlı yayınında "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirerek muhalefeti dezenformasyon yapmakla eleştirdi ve sürecin bir devlet inisiyatifi olduğunu vurguladı. Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise demokratikleşme ve hukuk alanındaki taahhütlerin yerine getirilmediğini savunarak Meclis’te kurulacak İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini açıklamıştı.