İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yayaya yol vermeyen ve ardından saldırıda bulunan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Olay, 25 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermedi. Ardından yayaya saldırıda bulundu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ
Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini tespit eden polis, 21 yaşındaki C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.