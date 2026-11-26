Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde Türkiye Yüzyılı Zirveleri’nin 11’incisi olarak hayata geçirilen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi", bugün İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Salonu’nda kapılarını açtı. Sektör temsilcilerini, enerji uzmanlarını ve üst düzey yöneticileri bir araya getiren zirvede değerlendirmelerde bulunan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli, grubun enerji ve madencilik yatırımlarının yanı sıra sektörün yapısal ihtiyaçlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

MADENCİLİKTE HEDEF ALTIN VE BAKIRIN ARDINDAN NADİR ELEMENTLER

Albayrak Grubu’nun enerji alanındaki mevcut kapasitesine ve yurt dışı projelerine değinen Canikli, Türkiye’de 40 megavat kurulu güce sahip rüzgar enerji santralleriyle yıllık yaklaşık 125 bin megavat elektrik ürettiklerini belirtti. Başta Batı Afrika ülkeleri olmak üzere güneş ve rüzgardan elektrik üretimine yönelik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Canikli, madencilik faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Aynı şekilde madencilik konusuna da son yıllarda Albayrak olarak hızlı girdik. Güvenlik kaygıları nedeniyle üretim yapılamamış alanlara biz hızlı bir şekilde giriş yaparak hem Türkiye açısından hem elbette Albayrak grubu olarak oralarda o katma değer üretilmesini ve bunun hem ülkemizde hem de grubumuza aktarılması konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Başlangıçta maden olarak altın madeni ve bakır maden üzerinde yoğunlaştık. Bunları daha sonra nadir elementlerle ilgili alana taşıyacağız."

RÜZGAR TÜRBİNİNDE YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM ÇAĞRISI

Konuşmasında Türkiye’nin rüzgar enerjisi yatırımlarındaki dışa bağımlılığına dikkat çeken Dr. Nurettin Canikli, yurt dışından alınan binlerce rüzgar türbini için kaba hesapla 10 milyar dolardan fazla ödeme yapıldığını vurguladı. Bu denli yüksek talebin Türkiye’de yüzde yüz yerli üretim için büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren Canikli, teknolojinin ancak sipariş verilerek geliştirilebileceğini ifade etti. Canikli, yerli türbin üretimi eksikliğinin özellikle Afrika’daki rüzgar enerjisi yatırımlarında Türkiye’yi rekabet açısından dezavantajlı konuma düşürdüğünü kaydetti.

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YABANCI YAZILIM TEHLİKESİNE VURGU

Rüzgar türbinlerinin bakım onarımında yabancı yazılımın tehlikesine vurgu yapan Dr. Nurettin Canikli, "Türkiye açısından büyük bir risktir. Bu konuda tekel durumunda oldukları için bir kriz döneminde, bir itilaf döneminde bütün rüzgar türbinlerinin bakım onarımından sorumlu olan sözleşmesi yapılmış yabancı firmadan dolayı bütün türbinler arz güvenliği açısından tehdit altındadır. Türkiye bu anlamda hiçbirine ulaşamaz. Muhtemelen yurt dışından gelen bütün türbinlerin durumu öyle. Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji açısından çok avantajlı ancak kendi kontrolümüzde kendi inisiyatifimizde elektrik arzı bunu sağlar. İstenilirse tek hareketle Türkiye'deki bütün rüzgar türbinleri kullanılmaz hale gelir." ifadelerini kullanarak yerli yazılımın öneminin altını çizdi.

İHALELİ RÜZGAR YATIRIMLARINDA DAĞITIM BEDELİ UYARISI

Rüzgar enerjisi ihalelerine girilirken tekliflerin o günkü maliyet unsurlarına göre hazırlandığını hatırlatan Canikli, dağıtım bedellerindeki artışın yatırımcılar üzerindeki etkisine değindi. Teklif verdikleri dönemde elektrik fiyatının yüzde 5’i seviyesinde olan dağıtım bedelinin bugün yüzde 11’e çıktığını belirten Canikli, lisanssız projelerin dışında tutularak özellikle ihaleyle verilen rüzgar yatırımlarında bu oranın korunması gerektiğini, aksi halde amortisman süresinin uzadığını ve firmaların yıllık bazda ciddi kayıplar yaşadığını sözlerine ekledi.