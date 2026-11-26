İşte aslan ihbarındaki gerçek! Muhtar hayvanı açıkladı

İstanbul Sarıyer'de aslan görüldü ihbarı gündem olmuştu. Olayla ilgili tüm detaylarda sosyal medyadan bilgi veren Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst yeni bir açıklama yaptı. Görülen hayvanın aslan olmadığını dile getiren Üst, şu ifadeleri kullandı: "Aslan değil kediymiş. Gelen ihbar, sitenin kamera görüntüsü bizi yanılttı. Bizde her ihbar ciddiye alınır. Biz de kafamıza göre bir paylaşım yapamayız." İstanbul Valiliği de görülenin aslan veya büyük kedigillerden olmadığı açıklamıştı.