Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kepez Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Antalya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesiyle sayı 24'e yükseldi.

21 şüpheli tutuklandı 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Şüphelilerden 21'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı ve belediye müdürleri bulunuyor

Tutuklama talebiyle Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö., Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D. ve Mali Hizmetler Müdürü F.V., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A. , Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., Kent Grup Lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K., Y.N., H.C., F.U. ve H.K. tutuklandı.

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3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Kepez Belediyesi Özel Kalem çalışanı A.B.S., Kepez Belediyesi İhale Servis Müdürü R.E. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye başkanı adına rüşvet aldığı iddiası

Soruşturma kapsamında eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S.'nin rüşvete aracılık ettiği, Y.N.'nin ise Belediye Başkanı adına rüşvet parası aldığı ileri sürüldü. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özel Kalem çalışanı A.B.S.'nin de rüşvet aldığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda kullandıkları dijital materyallere el konuldu.