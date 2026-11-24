AK Parti’den 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel video paylaşımı: Milli projelerde imzası olan öğrencilerin arkasındaki kahramanlar

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından özel bir kutlama videosu yayımladı. KAAN, Togg ve şehir hastaneleri gibi projelerde imzası bulunan öğrencileriyle gurur duyan bir öğretmenin anlatıldığı paylaşımda, ulaşılan her başarının ardında öğretmenlerin emeği ve inancı bulunduğu vurgulandı.