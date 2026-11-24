Kırıkkale'de Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasından gelen acı haberle yarıda kaldı.
VALİ SARIİBRAHİM PROGRAMI YARIDA KESTİ
Şehit haberinin ardından Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, konserin sonlandırılması kararı aldı.
Vali Sarıibrahim, programın neden yarıda kesildiğini şu sözlerle açıkladı:
ESKİŞEHİR'DEKİ HELİKOPTER KAZASINDA 5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu için Eskişehir'den havalandı. Helikopter, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterde görevli 5 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
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