TSİ 20.45'te Batumi Arena'da başlayan mücadelede Gürcistan polisinin Türk taraftarlara müdahalesi sonrası tansiyon yükseldi.
GÜRCİSTAN POLİSİNDEN TÜRK TARAFTARLARA BİBER GAZLI MÜDAHALE
Karşılaşmanın 26. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünde gerginlik yaşandı. Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti.
Polisin sert müdahalesine tribünlerden tepki yükselirken taraftarlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında gazdan etkilenen bazı taraftarlara sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralanan bir taraftarın ise ambulansa götürüldüğü görüldü.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR TRİBÜNLERİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Tribünlerdeki olayların büyümesi üzerine Beşiktaşlı futbolcular taraftarların bulunduğu bölüme giderek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.
Stadyum hoparlörlerinden de siyah-beyazlı taraftarlara sakin olmaları yönünde anons yapıldı. Ancak gerginliğin devam etmesi üzerine müsabakanın hakemi Morten Krogh oyunu durdurdu.
Danimarkalı hakem ve yardımcıları soyunma odasına giderken iki takımın futbolcuları da sahadan ayrıldı.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA DA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı açmasına Gürcistan polisi müdahale etmişti. Maç sırasında tribünlerde yeniden yaşanan gerginlik ve polisin biber gazlı müdahalesi, müsabakanın durdurulmasına neden oldu.
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