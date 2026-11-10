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Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan ve kariyerlerine teknik direktör olarak devam eden Emre Belözoğlu ile Arda Turan, yeşil sahalardaki rekabetin ötesindeki dostluklarını gözler önüne serdi. Kısa süre sonra Şampiyonlar Ligi sahnesinde rakip olacak ikili, İstanbul'un manevi mekanlarından Eyüpsultan'da objektiflere takıldı.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yürüten Arda Turan ile Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te İngiltere'nin ikonik stadı Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek. Bu kritik Avrupa randevusu öncesinde İstanbul'da bir araya gelen iki sıkı dost, günün ilk ışıklarıyla birlikte Eyüpsultan Camii'ne giderek sabah namazı kıldı.

ÖNCE NAMAZ SONRA SALEP

Milli takımlar döneminden bu yana omuz omuza veren ve samimi dostluklarını sürdüren ikili, ibadetin ardından Eyüpsultan sokaklarında soluklandı. Bölgedeki esnaftan sıcak salep alan Belözoğlu ve Turan, samimi sohbetler eşliğinde keyifli vakit geçirdi. İkilinin bu samimi halleri ve salep içtiği anlar, bölgedeki bir işletmeci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı ve futbolseverlerden büyük ilgi gördü.