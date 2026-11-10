Çankırı’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi: Sürücüler yolda kaldı

Kütahya'da feci kazada traktör ortadan ikiye ayrıldı: Otomobil hurdaya döndü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, otomobil hurdaya döndü. Kazada iki aracın sürücüsü de yara almazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı. Domaniç çevre yolunda yaşanan kazada, T.K. (69) yönetimindeki 43 UK 214 plakalı traktör ile R.Ç. (40) idaresindeki 43 HT 390 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölünürken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada traktör ve otomobil sürücülerinin yara almadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İkiye bölünen traktör ve hasar gören otomobil yer aldı. Traktörün parçalarının yoldan kaldırıldığı anlar da görüntülere yansıdı.