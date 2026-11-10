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12:57, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 15:02, 10/11/2026, Salı

Sözde içerik üreticisi çektiği videolarla insanları adeta hırsızlığa teşvik etti: Sosyal medyada tepki yağdı

Sosyal medyada yemek içerikleri üreten bir şahsın, restoranlarda adeta hırsızlığa teşvik eden yöntemlerini pişkinlikle anlattığı videolar büyük tepki topladı. Ünlü bir restoran zincirinde az piyaz söyleyip tabağı zeytinyağıyla doldurarak eve paket yaptırdığını anlatan sözde fenomen bir başka işletmede de tüm ürünleri tek tek tadıp "Ben doydum" diyerek dükkandan ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrası şahsın tepki çeken videoları apar topar hesabından kaldırdığı görüldü.

Sosyal medya platformlarında etkileşim uğruna sınırları zorlayan içerik üreticilerine bir yenisi daha eklendi. Yemek videoları paylaşan bir şahsın, işletmeleri ve esnafı mağdur eden kurnazlıklarını adeta bir "taktik" gibi izleyicilerine sunması kamuoyunda ve sosyal medyada büyük infiale yol açtı.

"60 LİRA ÖDEYİP 300 LİRALIK ZEYTİNYAĞIN OLACAK"

Ünlü bir restoran zincirine giderek uyguladığı yöntemi çekinmeden videoya kaydeden şahıs, zeytinyağını bedavaya getirmenin yolunu şu ifadelerle anlattı:

"Az piyazın fiyatı 60 TL. Az piyaz alacaksın, şu zeytinyağının bidonu da bin 500 TL falan. Piyazı alıp yiyeceksin. İçinde iki tek fasulye bırakacaksın. Şu zeytinyağıyla da tabağı dolduracaksın. Ondan sonra kalanı uzatıp 'Şunu benim için paket yapar mısın?' diyeceksin. Sonra onu alıp eve götüreceksin, evinde kullanacaksın. 60 lira ödeyip 300 liralık zeytinyağın olacak. Bu denenmeli bence."

TADIM YAPIP 'BEN DOYDUM' DİYEREK DÜKKANI TERK ETTİ

Şahsın tepki çeken paylaşımlarının sadece bununla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Bir başka videoda farklı bir işletmeyi ziyaret eden şahsın, ürünleri satın alacağını söyleyerek tezgahtaki tüm yiyeceklerden tek tek tadım yaptığı görüldü. Karınını ücretsiz şekilde doyurduktan sonra işletme sahibine "Ben doydum, teşekkürler" diyerek hiçbir şey satın almadan dükkanı terk etmesi izleyenlere adeta "pes" dedirtti.

Açıktan hırsızlığa teşvik eden ve ticaret ahlakını hiçe sayan paylaşımların altına kısa sürede yüzlerce tepki yorumu yağdı. Kullanıcılar, yapılan hareketin kurnazlık değil açıktan kul hakkı ve hırsızlık olduğunu belirterek, söz konusu şahıs ve benzer içerikler üreten hesaplar hakkında yetkili makamların ve emniyet güçlerinin inceleme başlatması gerektiğini vurguladı.

Başlıklar :Sosyal medyahırsızlıkiçerik üreticisi
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