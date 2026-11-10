Kocaeli'de yemek yerken nefessiz kalan yaşlı adamın imdadına aşçı yetişti: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir belediye sosyal tesisinde, ölümden dönülen korku dolu anlar yaşandı. Yemek yediği sırada aniden boğazına yiyecek kaçan yaşlı bir vatandaş, saniyeler içinde nefessiz kalarak büyük panik yaşattı.
Tehlikenin büyüklüğünü fark eden aşçı Resul Demirkıran, yaşlı adamın arkasına geçerek doğru teknikle Heimlich manevrası uyguladı. Aşçının yaptığı bu kritik ve kararlı müdahale sayesinde, yaşlı adamın soluk borusundaki yiyecek dışarı çıktı ve A.K. yeniden nefes almaya başladı. Ölümün eşiğinden dönen vatandaşın sakinleşmesiyle birlikte tesisteki endişe yerini rahatlamaya bıraktı.
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