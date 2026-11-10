Kocaeli'de yemek yerken nefessiz kalan yaşlı adamın imdadına aşçı yetişti: O anlar kamerada

Sözde içerik üreticisi çektiği videolarla insanları adeta hırsızlığa teşvik etti: Sosyal medyada tepki yağdı

Sosyal medyada yemek içerikleri üreten bir şahsın, restoranlarda adeta hırsızlığa teşvik eden yöntemlerini pişkinlikle anlattığı videolar büyük tepki topladı. Ünlü bir restoran zincirinde az piyaz söyleyip tabağı zeytinyağıyla doldurarak eve paket yaptırdığını anlatan sözde fenomen bir başka işletmede de tüm ürünleri tek tek tadıp "Ben doydum" diyerek dükkandan ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrası şahsın tepki çeken videoları apar topar hesabından kaldırdığı görüldü.