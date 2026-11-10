Seyir halindeki kamyonun fren balataları alev aldı: Faciayı arkadaki sürücünün dikkati önledi

Çankırı’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi: Sürücüler yolda kaldı

Çankırı’nın Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Çerkeş-Kızılcahamam arasındaki Işık Dağı mevkisinde bazı sürücüler yolda kalırken maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yolda kalan araçlar ve kazalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çankırı’nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı görüldü. Çerkeş-Kızılcahamam arasındaki Işık Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerek yolda kaldı. Bölgede ayrıca maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan araçlar ve meydana gelen kazalar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.