Kosova-İsrail maçında tribünlerden protesto: İsrail marşı yuhalandı

Ronaldo’ya veda klibi: Sevenlerini duygulandıran paylaşım

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. 41 yaşındaki futbolcu, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Ronaldo, açıklamasında 23 yıl boyunca Portekiz Milli Takımı’nın 7 numaralı formasını giydiğini belirterek, “Milli takımımızın 7 numaralı formasını bırakma zamanı geldi. Bu formayı hiçbir zaman yalnızca bana ait olarak görmedim. Ancak 23 yıl boyunca onu giyme ve dünyanın dört bir yanındaki statlarda temsil etme ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahip oldum. Bugün onu devretme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Ronaldo’nun açıklamasının ardından Portekiz Milli Takımı tarafından yıldız futbolcu için hazırlanan veda klibi de paylaşıldı. Klibi izleyen Ronaldo hayranları duygusal anlar yaşadı.