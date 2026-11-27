"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşayan çocuklar. Arazi çok dağlık. Telefonlar bölgede çekmiyor. Ben görüntüleri servis edebilmek için bölgeden ayrıldım. Yol oldukça uzun bir yol, Yedigöller’den Bolu’ya yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Uçurumların olduğu yerler de var. Çok sayıda ekibin arama çalışmaları sürüyor. Hava çok soğuk, bölgede buzlanma da var. Bölgedeki ekipler kaza ihtimali üzerinde duruyor. Hiçbir GSM operatörü bölgede kesinlikle çekmiyor. Ekip arkadaşlarımıza dahi ulaşamıyoruz."