Kocaeli’den Bolu’ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araca ulaşılması için Yedigöller bölgesinde arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Bolu’da kriz merkezi oluşturulurken, çalışmalara Bayraktar insansız hava aracının da destek verdiği öğrenildi.
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personelle birlikte Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı’nı kapsayan günübirlik geziye çıktı.
Dönüş yolunda araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Araçtan alınan son GPS sinyali üzerine aramalar yoğunlaştırıldı.
Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalara Düzce ve Kocaeli’den sevk edilen ekipler de destek veriyor.
Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken, AFAD dronlarıyla havadan tarama gerçekleştiriliyor. Bayraktar İHA’nın da arama çalışmalarında kullanıldığı öğrenildi.
Bölgede telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve buzlanma, arama kurtarma çalışmalarını güçleştiren etkenler arasında bulunuyor.
Araçta bulunan çocuklar ve görevli personele ulaşılması için bölgedeki hummalı çalışmalar devam ediyor.
'11 MOBİL BAZ İSTASYONU BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatı ile
Bolu’da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yakın bölgelerden Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından da 3 olmak üzere 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildi. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından ilk etapta 2 adet çift bıçaklı kamyon, 2 adet arazi aracı ile birlikte 8 personel arama kurtarma bölgesine yönlendirilmiştir
" ifadelerine yer verildi.
'BÖLGEDE HİÇBİR GSM OPERATÖRÜ ÇEKMİYOR'
DHA Muhabiri Murat Küçük:
"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşayan çocuklar. Arazi çok dağlık. Telefonlar bölgede çekmiyor. Ben görüntüleri servis edebilmek için bölgeden ayrıldım. Yol oldukça uzun bir yol, Yedigöller’den Bolu’ya yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Uçurumların olduğu yerler de var. Çok sayıda ekibin arama çalışmaları sürüyor. Hava çok soğuk, bölgede buzlanma da var. Bölgedeki ekipler kaza ihtimali üzerinde duruyor. Hiçbir GSM operatörü bölgede kesinlikle çekmiyor. Ekip arkadaşlarımıza dahi ulaşamıyoruz."
HAVADAN TARAMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Karadan ve havadan sürdürülen çalışmalara İHA'lar da katılarak bölgeyi taramaya başladı.
RTÜK'TEN YAYINCILARA UYARI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesine ilişkin,
"Bu tür hassas olaylarda yayıncılarımızın haber süreçlerini büyük bir dikkat, sorumluluk ve hassasiyetle yürütmeleri, doğrulanmamış bilgi ile kamuoyunda endişeyi artırabilecek içeriklerden kaçınmaları önem taşımaktadır."
uyarısında bulundu.
Daniş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu Yedigöller bölgesinde 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesilmesine ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve çocuklar ile görevli personele sağ salim ulaşılması temennisinde bulunan Daniş, şunları kaydetti:
"Bu tür hassas olaylarda yayıncılarımızın haber süreçlerini büyük bir dikkat, sorumluluk ve hassasiyetle yürütmeleri, doğrulanmamış bilgi ile kamuoyunda endişeyi artırabilecek içeriklerden kaçınmaları önem taşımaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi kaynaklara dayalı, teyit edilmiş bilgilerin paylaşılması ve çocukların üstün yararının gözetilmesi, yayıncılık sorumluluğunun temel gereğidir. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplerimize kolaylık diliyorum."
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir."
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır.
Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır”
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