Ehliyetsiz ve plakasız kullanıldıkları gerekçesiyle Bolu'da piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan elektrikli bisikletlere 40'ar bin lira ceza kesildi. İki bisiklet de otoparka çekildi.
Motosiklet denetiminde durduruldular
Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Bu maksatla Tabaklar Mahallesi Kutucular Sokak'ta yapılan motosiklet denetimleri sırasında iki elektrikli bisiklet durdurularak kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde bisikletlerin plakasının bulunmadığı, sürücülerin ise M sınıfı sürücü belgesine sahip olmadığı belirlendi.
Değerinin 2 katı ceza uygulandı
Sürücülerin yaşlarının küçük olması nedeniyle bisikletlerin sahiplerine ayrı ayrı 40'ar bin lira (40.000 lira) olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
Piyasa değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenilen iki elektrikli bisiklet, denetimlerin ardından trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.
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