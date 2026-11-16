Traktörü 35 yıl önceki haliyle satın aldığını, yaptıkları bakım sayesinde tamamen yenilediklerini anlatan Yıldırım, "Belki o şekilde de kullanılabilirdi ama tabii ki biz daha düzgün olsun istedik. Elimden geldiği kadar en ayrıntılı şekilde bütün parçalarını söktüm. Parçalarından orijinal olan da var, sonradan takılanlar da var. Orijinallerini bulurduk ama zaman da olmadı biraz." ifadelerini kullandı.





Yıldırım, traktörün eski halini bilenlerin şimdiki durumunu görünce kendisini yaptığı işten dolayı tebrik ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu kaydetti.