Bolu'da D-100 kara yolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
Bolu'da D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yaşandı. M.P. yönetimindeki 81 DM 722 plakalı otomobil, S.G.Y. idaresindeki 14 ADM 730 plakalı otomobil ve S.R.Ç. yönetimindeki 14 AR 936 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan çekilerek kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.