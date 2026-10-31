Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet: Çarpıp kaçan tır dört kişiyi yaraladı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde arkadan çarptığı otomobilin takla atmasına neden olan tır sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların İstanbul’dan Ordu’ya bir cenazeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tırın çarptığı otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, kazaya sebep olan tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Otomobil takla atarak ters döndü
Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen olayda, İstanbul’dan Ordu’ya cenazeye gitmek üzere Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, arkadan gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.
Tır sürücüsü kaçtı
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, jandarma ekipleri kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.