Bolu’da metrekareye 51,4 kilogram yağış düştü: En çok yağış Bolu Dağı’na düştü

Bolu'da keşfedildi: Birçok sektöre ham madde olabilecek

Bolu’da, doktora öğrencisi Elif Akbulut, Karca-Kabak Yaylası mevkisindeki kayaçlar üzerinde Ar-Ge çalışması yaptı. Çalışmasında, kayacın seramik üretiminin yanı sıra inşaat, yapı kimyasalları, boya ve kaplama sanayi ile yalıtım teknolojilerinde de kullanılabileceği sonucuna varan Akbulut, “Bölgede daha önce bu kayaç türü üzerine yapılmış herhangi bir jeolojik veya seramik tabanlı araştırma bulunmamakta olup, malzeme ilk kez bu araştırma ile bilimsel literatüre kazandırılmıştır” dedi.