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Bolu’da 250 bin liralık rüşvet iddiasına ’tadilat masrafı’ savunması

Bolu’da 250 bin liralık rüşvet iddiasına ’tadilat masrafı’ savunması

14:53, 26/10/2026, Pazartesi
IHA
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Bolu’da 250 bin liralık rüşvet iddiasına ’tadilat masrafı’ savunması
BOL TUR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız, rüşvet iddialarını reddetti

Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR A.Ş.’deki usulsüzlük iddialarına ilişkin 2’si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Belediyeye ait iş yerinin devrinde 250 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla suçlanan tutuklu sanık BOL TUR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız, "Rüşvet iddialarını asla kabul etmiyorum. Oraya yapılan tadilat işlemleri karşılığında 250 bin lira para alındı. Bu para da şahıs beni tanıdığı için benim hesabıma geldi" dedi.

Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR A.Ş.’ deki ihale yolsuzluğu, zimmet ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 14 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. MASAK raporuyla ortaya çıkan milyonluk para trafiği ve usulsüzlüklerin görüşüldüğü davada, BOL TUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ve tutuklu sanık Mustafa Altındal savunma yaptı.

"İhalede herhangi bir art niyet yoktur"

Koli alım ihalesinde Ankara’da daha önceden çalıştıkları 2 şirketin vergi borçları olması nedeniyle ihaleye Mustafa Altındal’ın girdiğini söyleyen BOL TUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız, "Biz daha önceki yıllarda da Ankara’daki Ezel Grup ve Muştu Gıda firmaları ile koli çalışması yaptık. 2024 yılında tekrar bu firmayla çalışmak için teklif aldım. Biz bu firmalarla yeniden ihaleye girecektik. İki firmanın da vergi borcu olmasından dolayı ihaleye Mustafa Altındal girdi. Ankara’daki firmaların SSK ve vergi borcu olmasından dolayı bu ihaleye Mustafa Altındal ile girmezdim. Bu ihale 3/G istisna ihalesidir. Bu ihalede davetle kişiler çağırılmaz. Doğrudan mal alınır. Bir limit verilir ihaleye giren kişi istediği şekilde alır. Buna istinaden alınan bir ihaledir. İhalede herhangi bir art niyet yoktur. Ankara’daki firmanın vergi borcu olması nedeniyle, Mustafa Altındal ile ihaleye girilmiştir. Ben burada belediyeye zararın aksine kar ettirdim" dedi.

"Mustafa Altındal ile al-sat için aldığımız bir araçtır"

Araç kiralama olayı ile ilgili konuşan Özgür Nihat Yıldız, "Mustafa Altındal ile Al-sat için aldığımız bir araçtır. BOL TUR A.Ş.’nin araç mesai saatlerinde kullanılmıştır. O dönemde şirketin araca ihtiyacı vardı. Bu mevzunun sorun olacağını düşünmedim. Araç satılsaydı da böyle olmasaydı. İhtiyaç sebebiyle kullandık aracı mesai saatleri içerisinde. Şirket personeli de kullandı, bende BOL TUR A.Ş.’nin işleri için kullandım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Herhangi bir çıkar sağlamak amaçlı değildir. İhtiyacı olunduğundan dolayı kullanılan bir araçtır" diye konuştu.


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"Oraya yapılan işlemler karşılığında 250 bin lira para alındı"

Son olarak Büyük Cami Mahallesi’ndeki mülkiyeti Bolu Belediyesi’ne ait olan iş yerinin kiralama sürecindeki rüşvet iddialarına karşı Yıldız, "İhaleye çıktı burası. Bolu Belediyesi’nde yapılan ihaleye 4-5 kişi katıldı. İhaleye çıktığında 17 bin lira ile BOL TUR A.Ş.’ye kaldı. Burayı ‘natamam’ olarak belediyeden kiraladık. Bana bir iskelet teslim ettiler. Teslim edildikten burayı tadilat ettirmek için bize 6 ay süre verdiler. Tadilat işlemleri sürerken bir arkadaşım buranın kiralanıp kiralanmayacağı hakkında benden bilgi aldı. Onun vasıtasıyla E.E. ile tanıştım. Ortak arkadaş ile tanıştığımız E.E.’ye ben burayı kiralamaya karar verdim. Burayı kiraya verdiğimiz kiracılar iş yeri açma ruhsatı alamama sıkıntıları yaşamaması için ben burayı E.E.’ye devretme kararı aldık. 3 yıllığına kiraladığımız 86 metrekarelik yerde artık muhatap olmaktan çıktık. Devir sözleşmesi yaptık ve E.E.’ye burayı devrettik. Devir işlemleri sırasında buranın ‘natamam’ olarak alındığını ve içeriye masraf edildiğini belirterek dükkan içindeki harcamalara karşılık E.E.’den para aldım. Rüşvet iddialarını asla kabul etmiyorum. Oraya yapılan işlemler karşılığında 250 bin lira para alındı. Bu para da şahıs beni tanıdığı için benim hesabıma geldi" ifadelerine yer verdi.

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Altındal ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Ayrıca duruşmada tutuksuz olarak yargılanan sanık ve tanıklar mahkemede beyan vermeye devam ediyor.

1 milyon 110 bin 979 lira kamu zararı iddiası

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Mart 2024’te BOL TUR AŞ. hesaplarından tutuklu sanık Mustafa Altındal’ın hesabına 7 milyon 42 bin lira ödeme yapıldığı tespit edildi. 2024 yılındaki 15 bin koli kuru gıda alımı ihalesinde fiyat kademelendirmesi yapılarak ihalenin Altındal’da kalmasının sağlandığı, teslimat aşamasında ise 12 bin koli teslim edilmesine rağmen evrak üzerinde 15 bin koli alınmış gibi gösterildiği belirtildi.

Teslim edilmeyen 3 bin kolinin karşılığı olan 900 bin liranın, tedarikçi firmalar üzerinden BOL TUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız’ın şahsi hesabına aktarılarak zimmete geçirildiği iddia edildi. Benzer bir yöntemle Ramazan paketi ihalesinde de 364 bin liranın Yıldız’ın hesabına aktarıldığı ve bu işlemler sonucunda toplam 1 milyon 110 bin 979 lira kamu zararı oluştuğu vurgulandı.

Rüşvet iddiası

Ayrıca iddianamede tutuklu sanık Yıldız’ın, bedelini kendi ödeyerek satın aldığı lüks aracı yüklenici İ.Ç. adına tescil ettirdiği, ardından bu aracı BOL TUR A.Ş.’ye kiralattığı yer aldı. Yıldız’ın şahsi olarak kullandığı bu araç için şirket bütçesinden 446 bin 475 lira yersiz ödeme yapılmasına neden olduğu ileri sürüldü. Dosyada ayrıca, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerinin devri sırasında Yıldız’ın 250 bin lira rüşvet aldığı iddiası da yer aldı.

İddianamede sanıklar hakkında istenen cezalar

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yıldız hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 2 kez 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 kez 3 yıldan 7 yıla kadar, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 2 kez 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu sanık Altındal için "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar ve "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar B.M., F.K. ve H.G.’nin ise "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, diğer sanıklar G.M, H.K, M.A, S.K, S.G, S.G. ve V.Y. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası istenirken, O.Ö. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuluyor. İddianamede, İ.Ç. için "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Başlıklar :bolubolu belediyesibol tur aşrüşvet
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